3 انسحابات متتالية.. من هو فريق مسار "مُرعب" أندية دوري السيدات؟

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تعادل سلبي بين مسار وإيد كوينز النيجيري في دوري أبطال أفريقيا للسيدات

كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث الدوري المصري للسيدات واقعة فريدة من نوعها، حيث انسحبت 3 فرق على التوالي أمام فريق "مسار" المتواجد في الدوري منذ عامين فقط.

وبدأ القصة في الجولة الثانية من الدوري المصري للسيدات، وانتى شوط الأول من مباراة اتحاد بسيون ومسار بفوز الأخير بسباعية نظيفة، ليعلن الفريق الخاسر انسحابه وعدم استكمال النصف الثاني.

وفي الجولة الثالثة، ذهب فريق مسار "توت عنخ آمون سابقا" إلى ملعب الاتحاد السكندري وتفاجأ بعدم تواجد الفريق.

والانسحاب الثالث جاء اليوم الاثنين، حيث أعلن فريق دلفي السكندري الانسحاب من مواجهة مسار.

وبعد انسحاب فريق دلفي، أقام الجهاز الفني لفريق مسار مباراة داخلية بين لاعبي الفريق تعويضا للجانب الفني.

من هو فريق مسار؟

شارك فريق مسار في دوري السيدات منذ عامين فقط، وكان يسمى بـ "توت عنخ آمون" قبل تغيير مسماه منذ بداية الموسم.

وفي الموسم الأول له في الدوري استطاع تحقيق لقب كأس مصر مع خسارة السوبر.

ولم يكن تألق فريق مسار لموس واحد، حيث جمع بين بطولتي الدوري والكأس في الموسم الثاني، وتم إلغاء مباراة السوبر ضد وادي دجلة.

وقبل أسبوعين، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأهل فريق مسار إلى دوري أبطال إفريقيا للسيدات لأول مرة في تاريخه، بعد احتلال وصافة بطولة شمال أفريقيا.

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