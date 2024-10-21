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البنك الأهلي للسيدات يكتسح الجونة بخماسية ويحافظ على صدارة الدوري

07:03 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    البنك الأهلي للسيدات يكتسح الجونة بخماسية
  • عرض 7 صورة
    البنك الأهلي للسيدات يكتسح الجونة بخماسية
  • عرض 7 صورة
    البنك الأهلي للسيدات يكتسح الجونة بخماسية
  • عرض 7 صورة
    البنك الأهلي للسيدات يكتسح الجونة بخماسية
  • عرض 7 صورة
    البنك الأهلي للسيدات يكتسح الجونة بخماسية
  • عرض 7 صورة
    البنك الأهلي للسيدات يكتسح الجونة بخماسية
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حافظ الفريق الأول لكرة القدم سيدات بنادي البنك الأهلي على صدارة الدوري المصري الممتاز بعدما حقق فوزاً على نادي الجونة بنتيجة 5-0، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.

وسجل خماسية سيدات البنك الأهلي؛ جانيت بندي، هدفين، بالإضافة إلى طيبات كيكيلومو، منى فكري، ونغم النجار.

لم تتلقي شباك سيدات البنك أي هدف حتى الآن، بالإضافة إلى تقديمهن أداء هجومي قوي.

وعقب المباراة، قدّم اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، تهانيه للجهاز الفني بقيادة المدير الفني محمد كمال وللاعبات على الأداء القوي والمشرف.

كما طالبهم بمواصلة سلسلة الانتصارات في المباريات المقبلة للحفاظ على الصدارة.

كرة قدم سيدات لبنك الأهلي كرة قدم سيدات وري السيدات
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