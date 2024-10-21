دوري السيدات.. فوز تاريخي للأهلي وانتصار جديد للزمالك

كتبت-هند عواد:

حققت سيدات الأهلي الفوز على المعادي واليخت، برباعية نظيفة وهي أكبر نتيجة يحققها الفريق حتى الآن، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري للسيدات.

وافتتحت الجنوب أفريقية تشاريتي روبن التسجيل للأهلي، بعدها أضافت حبيبة عمر الهدف الثاني ثم الثالث، واختتم تشاريتي بالهدف الرابع.

وتعتبر هذه النتيجة هي الأكبر للأهلي، الذي يشارك في الدوري المصري للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ثم وادي دجلة بهدف نظيف، ثم مودرن سبورت بهدف نظيف.

وعلى الجانب الآخر، فازت سيدات الزمالك على المقاولون العرب ينتيجة 2-1، وسجلت أليس الهدف الأول، ثم أضافت سلميزي الهدف الثاني.

وكانت سيدات الزمالك، خسرت في الجولة الأولى من الأهلي، ثم حققن الانتصار على زد في الجولة الثانية بنتيجة 3-0.