الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري للسيدات

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تقام اليوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر الجاري، العديد من المباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز للسيدات.

وتشهد منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز للسيدات اليوم، إقامة 8 مباريات، أبرزهم مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب، الأهلي أمام المعادي واليخت.

وجاء مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز للسيدات اليوم كالتالي:

المقاولون العرب ضد الزمالك.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس".

بيراميدز ضد إنبي.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس".

البنك الأهلي ضد الجونة.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس".

مسار ضد دلفي.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس".

بالم هيلز ضد الاتحاد السكندري.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس".

الطيران ضد اتحاد بسيون.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس".

الأهلي ضد المعادي واليخت.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس".

زد ضد مودرن سبورت.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس".