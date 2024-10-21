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الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري للسيدات

04:32 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    طبيبة فريق سيدات كرة القدم بالزمالك
  • عرض 25 صورة
    طبيبة فريق سيدات كرة القدم بالزمالك
  • عرض 25 صورة
    طبيبة فريق سيدات كرة القدم بالزمالك
  • عرض 25 صورة
    الحكمة شاهندة المغربي من مباراة الأهلي والزمالك للسيدات
  • عرض 25 صورة
    استعدادت سيدات الزمالك لكرة القدم لمباراة الأهلي في الدوري المصري
  • عرض 25 صورة
    استعدادت سيدات الزمالك لكرة القدم لمباراة الأهلي في الدوري المصري
  • عرض 25 صورة
    استعدادت سيدات الزمالك لكرة القدم لمباراة الأهلي في الدوري المصري
  • عرض 25 صورة
    استعدادت سيدات الزمالك لكرة القدم لمباراة الأهلي في الدوري المصري
  • عرض 25 صورة
    استعدادات سيدات الأهلي لقمة الزمالك في الدوري المصري
  • عرض 25 صورة
    استعدادات سيدات الأهلي لقمة الزمالك في الدوري المصري
  • عرض 25 صورة
    استعدادات سيدات الأهلي لقمة الزمالك في الدوري المصري
  • عرض 25 صورة
    استعدادات سيدات الأهلي لقمة الزمالك في الدوري المصري
  • عرض 25 صورة
    استعدادات سيدات الأهلي لقمة الزمالك في الدوري المصري
  • عرض 25 صورة
    استعدادات سيدات الأهلي لقمة الزمالك في الدوري المصري
  • عرض 25 صورة
    استعدادات سيدات الأهلي لقمة الزمالك في الدوري المصري
  • عرض 25 صورة
    استعدادات سيدات الأهلي لقمة الزمالك في الدوري المصري
  • عرض 25 صورة
    استعدادات سيدات الأهلي لقمة الزمالك في الدوري المصري
  • عرض 25 صورة
    سيدات الزمالك يختتمن استعدادهن لقمة الأهلي في الدوري المصري
  • عرض 25 صورة
    سيدات الزمالك يختتمن استعدادهن لقمة الأهلي في الدوري المصري
  • عرض 25 صورة
    استعدادت سيدات الزمالك لكرة القدم لمباراة الأهلي في الدوري المصري
  • عرض 25 صورة
    استعدادت سيدات الزمالك لكرة القدم لمباراة الأهلي في الدوري المصري
  • عرض 25 صورة
    استعدادت سيدات الأهلي لمواجهة الزمالك في الدوري المصري
  • عرض 25 صورة
    سيدات الزمالك يختتمن استعدادهن لقمة الأهلي في الدوري المصري
  • عرض 25 صورة
    سيدات الزمالك يختتمن استعدادهن لقمة الأهلي في الدوري المصري
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تقام اليوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر الجاري، العديد من المباريات في مسابقة الدوري المصري الممتاز للسيدات.

وتشهد منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز للسيدات اليوم، إقامة 8 مباريات، أبرزهم مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب، الأهلي أمام المعادي واليخت.

وجاء مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز للسيدات اليوم كالتالي:

المقاولون العرب ضد الزمالك.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس".

بيراميدز ضد إنبي.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس".

البنك الأهلي ضد الجونة.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس".

مسار ضد دلفي.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس".

بالم هيلز ضد الاتحاد السكندري.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس".

الطيران ضد اتحاد بسيون.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس".

الأهلي ضد المعادي واليخت.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس".

زد ضد مودرن سبورت.. 4 عصراً.. "أون تايم سبورتس".

الدوري المصري للسيدات الدوري المصري للكرة النسائية مواعيد مباريات اليوم النادي الأهلي نادي الزمالك
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