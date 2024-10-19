أحمد رمضان لمصراوي: "فخورون بتمثيل مصر في دوري أبطال أفريقيا للسيدات"

كتب-طه عبدالله:

تحدث أحمد رمضان المدير الفني لنادي مسار للسيدات (توت عنخ آمون سابقا)، عن المشاركة في النسخة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات للمرة الأولى في تاريخ النادي، وذلك بعد قرار الاتحاد الأفريقي بمشاركة وصيف بطولة شمال أفريقيا.

وقال رمضان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "فخورون بتمثيل مصر في دوري أبطال أفريقيا، الفريق عمره عامين فقط، إلا إنه نجح في تحقيق لقب كأس مصر لموسمين والفوز بالدوري، وقدمنا مستوى متميز في التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال، واجهنا الجيش الملكي في المباراة النهائية، وسيطرنا على المواجهة، لكن تعرضنا لبعض الظلم التحكيمي وحصدنا المركز الثاني".

وأضاف: "المغرب ستقوم بتنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، لذلك تمكنا من المشاركة، وكنا نستحق المشاركة بشهادة الجميع، نادي صنداونز من أفضل الفرق في أفريقيا، ولديهم الجزء الأكبر من لاعبات منتخب جنوب أفريقيا، وهو المنتخب الأفضل بالقارة السمراء".

وواصل: "نحن فريق جيد ولدينا لاعبات متميزات، ربما لديهم خبرات أكبر منا على المستوى القاري، ولكن نحن لدينا مستوى جيد ونشارك في المسابقة من أجل المنافسة، ولدينا الرغبة والإرادة لتحقيق ذلك، والفرق المتأهلة لدوري الأبطال جميعهم أبطال في التصفيات".

وأردف: "نيجيريا من أفضل المنتخبات بالكرة النسائية، وفرقها على نفس القدر من القوة، ونعلم قوتهم البدنية الجيدة، وسيكون هناك أسلوب خاص للتعامل مع المباراة، وفريق البنك المركزي الأثيوبي جيد، ولديه مجموعة كبيرة من اللاعبات بالمنتخب، ولديهم مرونة بشكل كبير".

وأتم تصريحاته: "نستعد جيدًا لجميع الخصوم ونحترمهم، ونتمنى أن نأخذ كل مباراة على حدى، وكل مباراة بمثابة بطولة، وإن شاء الله نقدم مستوى متميز بالبطولة، ونصل لأبعد نقطة".

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