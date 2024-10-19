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ضد حامل اللقب.. مواجهة قوية لمسار في دوري أبطال أفريقيا

02:03 ص السبت 19 أكتوبر 2024
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    مهيرة لاعبة مسار من مباراة اتحاد بسيون
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    انسحاب الاتحاد السكندري من مباراة مسار
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    انسحاب الاتحاد السكندري من مباراة مسار
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    لاعبات فريق مسار (5)
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    لاعبات فريق مسار (2)
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    لاعبات فريق مسار (4)
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    لاعبات فريق مسار (6)
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية في نادي مسار (توت عنخ آمون سابقا)، لمواجهة سيدات صن داونز حاملات اللقب.

وتصطدم سيدات مسار بصن داونز حامل اللقب، في افتتاحية دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

ويشارك مسار في دوري أبطال أفريقيا، على الرغم من احتلال المركز الثاني في تصفيات شمال إفريقيا، بعد أن حقق الفوز جمعية سوسة التونسي وأكبو الجزائري، وخسر من الجيش الملكي المغربي.

ووفقا للوائح البطولة، يشارك الجيش الملكي المغرب في دوري أبطال أفريقيا، كفريق مضيف، فيما وصلت باقي الفرق إلى النهائي بالتصفيات.

وتقام النسخة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات، خلال الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر.

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