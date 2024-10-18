"انسحاب بعد 7 أهداف وإلغاء مباراتين لإيجار الملعب".. غرائب الدوري النسائي المصري بعد مرور 3 جولات

كتبت-هند عواد:

اختتمت مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري للسيدات 2024-2025، اليوم الجمعة 18 أكتوبر، وشهدت مباريات اليوم إلغاء لقاء، لعدم ذهاب أحد الفريقين إلى ملعب المباراة.

وكان إلغاء المباريات لأسباب مختلفة من غرائب أول 3 ثلاث جولات بالدوري المصري للسيدات، وبدأت بأول إلغاء لمباراة دلفي وإنبي، على ملعب الأول بالإسكندرية.

وألغيت مباراة دلفي وإنبي، رغم وصول الفريقين وحكام اللقاء، وذلك بسبب تأجير الملعب وتدرب أكاديمية النادي الأهلي عليه، واعتبر الاتحاد المصري لكرة القدم إنبي فائزا بنتيجة 2-0.

والموقف الثاني، حدث في مباراة مسار (توت عنخ آمون سابقا) واتحاد بسيون بالجولة الثانية من الدوري المصري للسيدات، وذلك بانسحاب اتحاد بسيون، بعد تلقي 7 أهداف في الشوط الأول.

وشهدت الجولة الثالثة من الدوري المصري، اليوم، انسحاب الاتحاد السكندري من مباراة مسار، إذ أن الأخير وصل إلى ملعب المباراة (ملعب الأول)، ولم يجد الفريق.

وشهدت مباراة الزمالك وزد في الجولة الثانية من الدوري المصري للسيدات، لقطة لحارسة المرمى نورا مندور أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنها بعد إمساك الكرة أفلتتها من يديها في لقطة غريبة، لتتحول الكرة إلى ركنية.

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