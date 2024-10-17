السماح بتجربة تناول الكحول في دوري السيدات بإنجلترا

كتبت - نهى خورشيد

تدرس رابطة دوريات كرة القدم المحترفة للسيدات في إنجلترا السماح للجماهير بتناول المشروبات الكحولية في المدرجات خلال مباريات الدرجة الثانية النسائي للموسم الحالي 2024-2025.

وقالت نيكي دوسيه، رئيسة رابطة الدوريات النسائية بإنجلترا:" أن هذا القرار جاء تزامناً مع قمة أسبوع القادة والتي تجمع كبار التنفيذيين في عالم الرياضة بلندن".

وأضافت:" أن جماهير كرة القدم النسائية تختلف في الطبيعة والسلوك، مشيرة أنه سيتم تجربة تناول المشروبات الكحولية على مباراتين في دوري ولم يتم تحديد هوياتهم حتى الآن".

كانت القوانين تحظر تناول الكحول في المدرجات منذ عام 1985 وخاصة بكرة القدم للرجال، وتم تطبيقه أيضًا على كرة القدم النسائية في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الثانية، وذلك من أجل للحد من أعمال الشغب في المباريات.