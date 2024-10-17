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"صاحبة الرقمين القياسيين".. معلومات عن تشارتي روبن مهاجمة الأهلي

08:46 م الخميس 17 أكتوبر 2024
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    سيدات الأهلي (2)
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كتبت - نهى خورشيد:

نجحت النيجيرية تشارتي روبن في قيادة سيدات الأهلي للمرة الثانية للفوز في منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الاستثنائي الحالي 2024-2025.

وسجلت روبن هدف الفوز الوحيد للسيدات القلعة الحمراء اليوم في شباك مودرن سبورت، كما قادت في وقت سابق فريق للفوز على الزمالك في قمة الجولة الأولي.

ويعتبر هدف فوز تشارتي روبن هو أسرع هدف في الموسم الحالي من الدوري المصري للسيدات، حيث جاء في الثانية 33 من عمر اللقاء.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية معلومات عن لاعبة القلعة الحمراء تشارتي روبن:

-من مواليد 25 ديسمبر 2000، إي تبلغ من العمر 24 عاماً.

-نيجيرية وتلعب في مركز الهجوم.

-بدأت مشوارها الكروي في نادي ريفرز أنجلز.

-شاركت مع منتخب نيجيريا في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا 2016.

- كما سبقت وشاركت في بطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات خلال تواجدها مع فريق بيك كازيجورت.

- انضمت إلى صفوف الأهلي في أغسطس الماضي قادمة من نادي بايلسا كوينز.

- سجلت ثلاثة أهداف بقميص القلعة الحمراء حتى الآن.

-تعتبر أول لاعبة تسجل في تاريخ قمة الأهلي والزمالك في دوري السيدات.

-تمتلك رقم جديد بتسجيلها أسرع هدف اليوم في شباك مودرن سبورت.

النيجيرية تشارتي روبن سيدات الأهلي الدوري المصري الأهلي و مودرن سبورت أسرع هدف في تاريخ الدوري
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