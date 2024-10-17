مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

بحضور هيثم عرابي.. 10 صورة ترصد فوز الأهلي على مودرن سبورت في دوري السيدات

06:54 م الخميس 17 أكتوبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لقطات من فوز الأهلي على مودرن سبورت (7)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من فوز الأهلي على مودرن سبورت (4)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من فوز الأهلي على مودرن سبورت (9)
  • عرض 10 صورة
    هيثم عرابي نائب رئيس نادي مودرن سبورت
  • عرض 10 صورة
    لقطات من فوز الأهلي على مودرن سبورت (5)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من فوز الأهلي على مودرن سبورت (3)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من فوز الأهلي على مودرن سبورت (2)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من فوز الأهلي على مودرن سبورت (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من فوز الأهلي على مودرن سبورت (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الأهلي ومودرن سبورت التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز للسيدات.

وفاز الأهلي على موردن بهدف نظيف سجلته المحترفة النيجيري، تشارلتي، في الثانية 33 من عمر شوط المباراة الأول.

وحرص نائب رئيس نادي مودرن سبورت، هيثم عرابي، على مساندة فريق السيدات أمام الأهلي يالحضور.

اقرأ أيضًا:

بمشاركة الأهلي والزمالك.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة للجماهير بشأن بطولة كأس السوبر المصري

جائزة جديدة لعمر مرموش في الدوري الألماني

الأهلي مودرت سوبرت سيدات الأهلي دوري السيدات هيثم عرابي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"صاحبة الرقمين القياسيين".. معلومات عن تشارتي روبن مهاجمة الأهلي

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو