بحضور هيثم عرابي.. 10 صورة ترصد فوز الأهلي على مودرن سبورت في دوري السيدات

منار السيد: "فوزنا على الزمالك مهم للمنافسة على الدوري"

ديميتري لوبوف يتحدث لمصراوي عن.. منافسة الأهلي على لقب الدوري.. وأزمة

تعادل سلبي بين مسار وإيد كوينز النيجيري في دوري أبطال أفريقيا للسيدات

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الأهلي ومودرن سبورت التي أقيمت اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز للسيدات.

وفاز الأهلي على موردن بهدف نظيف سجلته المحترفة النيجيري، تشارلتي، في الثانية 33 من عمر شوط المباراة الأول.

وحرص نائب رئيس نادي مودرن سبورت، هيثم عرابي، على مساندة فريق السيدات أمام الأهلي يالحضور.

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