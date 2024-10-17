"على طريقة ميسي".. حبيبة عصام لاعبة الأهلي تسجل هدفاً رائعاً في مرمى

في إنجاز تاريخي.. فريق مسار يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتبت - نهى خورشيد:

واصلت سيدات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عروضهن القوية، بعدما حققن فوزاً جديداً على نظيراتهن في مودرن سبورت بهدف نظيف في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الفوز الوحيد لسيدات الأهلي بأقدام النيجيرية تشارتي روبن في الثانية 33 من بداية أحداث المباراة، مسجلة بذلك أسرع هدف في الموسم الحالي.

والجدير بالذكر أن سيدات الأحمر حققن فوزاً على وادي دجلة بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري المصري.