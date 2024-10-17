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"أسرع الأهداف في الموسم".. سيدات الأهلي يواصلن التألق بفوز جديد على مودرن سبورت

06:52 م الخميس 17 أكتوبر 2024
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كتبت - نهى خورشيد:

واصلت سيدات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عروضهن القوية، بعدما حققن فوزاً جديداً على نظيراتهن في مودرن سبورت بهدف نظيف في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الفوز الوحيد لسيدات الأهلي بأقدام النيجيرية تشارتي روبن في الثانية 33 من بداية أحداث المباراة، مسجلة بذلك أسرع هدف في الموسم الحالي.

والجدير بالذكر أن سيدات الأحمر حققن فوزاً على وادي دجلة بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري المصري.

النادي الأهلي سيدات الأهلي سيدات الأهلي ومودرن سبورت الكرة النسائية أسرع هدف في تاريخ الدوري
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