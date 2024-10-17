ضمن الأسرع في التاريخ.. شاهد هدف لاعبة الأهلي في مرمى مودرن (فيديو)

كتب - محمد القرش:

سجلت لاعبة النادي الأهلي، تشارلتي، هدفا يُعد ضمن قائمة الأسرع في تاريخ الدوري المصري الممتاز للسيدات.

وسجلت اللاعبة النيجيرية هدف تقدم الأهلي على مودرن سبورت في الدقيقة الأولى من الشوط الأول، وتحديدا في الثانية 33.

ويقام لقاء الأهلي ومودرن سبورت ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري للسيدات.

جووووووووووووووول🔥💥.. "أسرع أهداف البطولة"..تشارلتي تسجل الهدف الأول لفريق الأهلي في مرمى مودرن سبورت

(مودرن سبورت 0 - 1 الأهلي)#ONTime_Sports pic.twitter.com/WFZVsc3uWK — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 17, 2024

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