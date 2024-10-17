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ضمن الأسرع في التاريخ.. شاهد هدف لاعبة الأهلي في مرمى مودرن (فيديو)

04:45 م الخميس 17 أكتوبر 2024

تشارلتي روبن لاعبة الأهلي

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كتب - محمد القرش:

سجلت لاعبة النادي الأهلي، تشارلتي، هدفا يُعد ضمن قائمة الأسرع في تاريخ الدوري المصري الممتاز للسيدات.

وسجلت اللاعبة النيجيرية هدف تقدم الأهلي على مودرن سبورت في الدقيقة الأولى من الشوط الأول، وتحديدا في الثانية 33.

ويقام لقاء الأهلي ومودرن سبورت ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري المصري للسيدات.

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سيدات الأهلي الاهلي ومودرن سبورت تشارلتي الدوري المصري للسيدات
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