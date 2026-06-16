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كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل مصر وبلجيكا في المونديال؟ (كوميك)

كتب : يوسف محمد

04:07 ص 16/06/2026
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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

واستهل المنتخب الوطني مبارياته في البطولة بالتعادل أمام بلجيكا، في اللقاء الذي جمع بينهما، على ستاد "لومين فيل"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة بالبطولة.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل مصر وبلجيكا

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، على تعادل منتخب مصر أمام بلجيكا أمس الإثنين 15 يونيو، في بطولة كأس العالم 2026.

وأشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بأداء منتخب مصر أمس في المباراة، هو ما ظهر من خلال منشوراتهم التي حملت الكثير من الإشادات بلاعبي الفراعنة والجهاز الفني.

كما أشاد عدد كبير من الجمهور بمستوى بعض لاعبي الفراعنة في اللقاء، في مقدمتهم إمام عاشور صاحب هدف الفراعنة في اللقاء، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة أيضًا.

موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العالم

وفي سياق متصل يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن، لملاقاة نظيره منتخب نيوزيلندا، يوم 22 يونيو المقبل، في الجولة الثانية بكأس العالم 2026.

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مصر وبلجيكا كأس العالم 2026 منتخب مصر

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