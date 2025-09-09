كتب - يوسف محمد:

علق أنور الغازي نم أستون فيلا الإنجليزي وماينز الألماني السابق، على الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر.

وكتب الغازي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "أنا حاليًا في الدوحة، قطر، وقد شهدت بنفسي الأعمال الإجرامية غير القانونية التي ترتكبها إسرائيل، وهي دولة لا تحترم الحياة ولا القانون والنظام".

وأضاف: "إذا كان هذا ما يستطيعون فعله دون عقاب في دولة ذات سيادة كقطر، فتخيلوا عقودًا من القسوة والقمع التي يمارسونها بحق المدنيين والأطفال الفلسطينيين العزل".

واختتم الغازي: "هل هذه أفعال دولة تريد السلام؟ متى يستيقظ العالم؟ فلسطين حرة".

وكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت في وقت سابق، إن الحكومة الإسرائيلية أبلغت قطر والولايات المتحدة الأمريكية، قبل استهداف قادة المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة أثناء اجتماعهم لبحث المقترح الأمريكي الآخير لوقف إطلاق النار في غزة.

I am currently in Doha, Qatar and have witnessed first hand the illegal criminal acts of Israel, a state which has no respect for life or law and order. If this is what they can do with impunity in a sovereign state like Qatar, then imagine the decades long cruelty and… — Anwar El Ghazi (@elghazi1995) September 9, 2025

