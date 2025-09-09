مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

0 0
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

1 1
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

1 0
19:00

الكاميرون

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
22:00

تونس - ب

جميع المباريات

"تزامنت مع تواجده في الدوحة".. نجم ماينز الألماني السابق يعلق على اعتداء إسرائيل ضد قطر

09:01 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
    أنور الغازي لاعب نادي ماينز الألماني
    أنور الغازي
    انور الغازي خلال مباراة لاياكس والصيني لياونينغ، في شنيانغ بالصين في 18 ايار/مايو 2016
    أنور الغازي
    أنور الغازي
    أنور الغازي
    أنور الغازي لاعب ماينز الألماني
    أنور الغازي
كتب - يوسف محمد:

علق أنور الغازي نم أستون فيلا الإنجليزي وماينز الألماني السابق، على الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر.

وكتب الغازي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "أنا حاليًا في الدوحة، قطر، وقد شهدت بنفسي الأعمال الإجرامية غير القانونية التي ترتكبها إسرائيل، وهي دولة لا تحترم الحياة ولا القانون والنظام".

وأضاف: "إذا كان هذا ما يستطيعون فعله دون عقاب في دولة ذات سيادة كقطر، فتخيلوا عقودًا من القسوة والقمع التي يمارسونها بحق المدنيين والأطفال الفلسطينيين العزل".

واختتم الغازي: "هل هذه أفعال دولة تريد السلام؟ متى يستيقظ العالم؟ فلسطين حرة".

وكانت وسائل إعلام عبرية أعلنت في وقت سابق، إن الحكومة الإسرائيلية أبلغت قطر والولايات المتحدة الأمريكية، قبل استهداف قادة المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة أثناء اجتماعهم لبحث المقترح الأمريكي الآخير لوقف إطلاق النار في غزة.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من محمد أبو تريكة على الهجوم الإسرائيلي ضد قطر

تغطية خاصة.. مصر وبوركينا فاسو.. القنوات المجانية والمعلقين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أنور الغازي دولة قطر اعتداء إسرائيل على قطر ماينز الألماني
