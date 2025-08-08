"قصص متفوتكش".. حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا.. وترشيح صلاح للكرة الذهبية

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث كشف وادي دجلة عن القميص الجديد للفريق، إذ حمل التصميم لمسة إنسانية لافتة بتخليد اسم الراحل محمد أبو النجا "بونجا" على قمصان الفريق.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

حقيقة تشريح الجثة وسرقة كليته والميراث.. آخر تطورات أزمة إبراهيم شيكا ووفاء عامر وزوجته

تصدر اللاعب الراحل ابراهيم شيكا، ناشئ الزمالك السابق والذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان المستقيم، حديث الوسط الرياضي في الفترة الأخيرة، وذلك بعد شائعات بيع أعضاءه وأزمة الميراث مع زوجته ووالدته.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"يحمل اسم الراحل بونجا".. 15 صورة لقميص وادي دجلة الجديد

أعلن نادي وادي دجلة رسميًا عن القميص الجديد للفريق للموسم الكروي الجديد، الذي ينطلق اليوم الجمعة، حيث حمل التصميم لمسة إنسانية لافتة بتخليد اسم الراحل محمد أبو النجا "بونجا" على قمصان الفريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"هدية خاصة".. 15 صور لعلي معلول من حفل إعلان الصفاقسي التونسي قميصه الجديد

ظهر علي معلول لاعب النادي الأهلي السابق والصفاقسي التونسي الحالي، في الحفل الخاص بإعلان فريقه عن القميص الجديد، الذي سيخوض به مبارياته في الموسم الجديد 2025-2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"في تدريبات مانشستر".. لقطة طريفة بين عمر مرموش ومشجع مصري

شهدت تدريبات فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، استعدادا للموسم المقبل 2025-2026، لقطة طريفة بين مشجع مصري ومرموش.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هل يُمنع لاعب مودرن سبورت من المشاركة أمام الأهلي؟

انتشر عدد من الأنباء التي تشير إلى غياب عبد الرحمن رشدان لاعب مودرن سبورت عن مواجهة الأهلي بسبب بند في عقد إعارته من القلعة الحمراء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

4 من 8.. سيراميكا كليوباترا يتسلح بلاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

يواجه سيراميكا كليوباترا نظيره الزمالك اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2025/26.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

3 معايير.. كيف يتم اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية؟

تعلن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الفائزة بالكرة الذهبية لعام 2025، يوم 22 سبتمبر المقبل، وتضم قائمة المرشحين المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"على أنغام أنا والقمر".. مصطفى فتحي يحتفل بعيد زواجه السادس بفيديو ورسالة رومانسية

احتفل مصطفى فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بعيد زواجه السادس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

5 أشقاء أحدهم مغمور.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة أكرم توفيق

ضمت الملاعب المصرية طوال تاريخها الكثير من الأشقاء، الذين نجحوا في كتابة أسمائهم في تاريخ الساحرة المستديرة أو على البساط الأخضر المصري، من بين هذه العائلات عائلة أكرم توفيق، لاعب الأهلي السابق والشمال القطري الحالي، التي تضم أكثر من لاعب كرة قدم بخلاف أكرم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد ترشيحه للكرة الذهبية.. 15 صورة لمحمد صلاح وزوجته في حفلات التكريم

اختير النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قائد منتخب مصر الأول ضمن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية "البالون دور"، التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا