مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:00

الزمالك

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
21:30

جالاتا سراي

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
21:30

اسبانيول

جميع المباريات

إعلان

"على أنغام أنا والقمر".. مصطفي فتحى يحتفل بعيد زواجه السادس بفيديو ورسالة رومانسية

07:55 ص الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (3)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (5)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (6)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (7)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (2)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (9)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (10)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (11)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (12)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (13)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (14)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (15)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (16)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (17)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (18)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (8)
  • عرض 18 صورة
    مصطفى فتحي وزوجته (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-نهى خورشيد:

احتفل مصطفي فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بعيد زواجه السادس.

ووجه فتحي رسالة رومانسية إلى زوجته هبة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام " :"عيد زواج سعيد حبي، 6 سنوات معاً".
وأضاف:" العمر كله مع بعض يارب يا روح قلبي، ربنا يخليكي ليا يارب".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لافتتاح مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة وادي دجلة مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى فتحي وزوجته مصطفى فتحي زوجة مصطفى فتحي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان