كتب-نهى خورشيد:

احتفل مصطفي فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بعيد زواجه السادس.

ووجه فتحي رسالة رومانسية إلى زوجته هبة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام " :"عيد زواج سعيد حبي، 6 سنوات معاً".

وأضاف:" العمر كله مع بعض يارب يا روح قلبي، ربنا يخليكي ليا يارب".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لافتتاح مشواره في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة وادي دجلة مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام.