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"بدون حساسية".. فاركو يعلن التعاقد مع لاعب الأهلي

09:31 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

لقطات من مباراة الأهلي الودية أمام منتخب الشباب (4

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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي فاركو ضم يوسف سيد عبد الحفيظ للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قادما من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي فاركو عبر منصة "فيسبوك" صورة تقدم اللاعب، مع تعليق: "صفقة نارية بدون حساسية، يوسف سيد عبد الحفيظ أحدث المنضمين إلينا في الموسم الجديد".

وكان مصدر أوضح في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن يوسف عبد الحفيظ انضم لفاركو على سبيل الإعارة لمدة موسم.

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