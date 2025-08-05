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برقم الجلوس واللجنة.. إكرامي في امتحانات ماجستير إدارة الأعمال (صورة)

08:00 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

شريف إكرامي

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شارك شريف إكرامي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، صورة أثناء تواجده في لجنة امتحانات ماجستير إدارة الأعمال "mba".

ونشر إكرامي عبر خاصية "القصص القصير" بمنصة إنستجرام، صورة أظهرت المعلومات التعريفية للممتحن، مثل، رقم اللجة والجلوس والعام الدراسي، بجانب الترم والمستوى.

وتواجد شريف إكرامي في حفل نادي بيراميدز الذي أقيم أمس الإثنين، احتفالا ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2024/25.

وانضم الحارس صاحب الـ 42 عاما إلى بيراميدز قادما من الأهلي، في صفقة انتقال حر.

ستوري شريف إكرامي

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