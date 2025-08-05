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"يرقص بالألعاب النارية".. 20 صورة من احتفال حسام عبد المجيد بعقد قرانه

07:34 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 20 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 20 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 20 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 20 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 20 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 20 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 20 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 20 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 20 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 20 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 20 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 20 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 20 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 20 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 20 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 20 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 20 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 20 صورة
    حسام عبد المجيد
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احتفل حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوم الخميس الماضي الموافق 31 يوليو الماضي بعقد قرانه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لنجم نادي الزمالك، رفقة زوجته وأصدقائه خلال حفل عقد القران، هو يرقص احتفالا بهذه المناسبة وممسكا في يده ألعاب نارية "شماريخ".

ويستعد عبد المجيد لإقامة حفل زفافه، مع نهاية شهر أغسطس الجاري 2025 وبشكل دقيق يوم 31 أغسطس الجاري.

وجاء عقد قران عبد المجيد، في ظل استعدادات الزمالك القوية خلال الفترة الحالية للموسم الجديد 2025-2026، المقرر انطلاقه بعد أيام قليلة من الآن.

وفي سياق متصل يستهل نادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري المصري، خلال الموسم المقبل 2025-2026، بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 8 أغسطس الجاري.

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