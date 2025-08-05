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3 صور لاحتفال نور الشربيني بعيد ميلاد صديقتها

07:30 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    نور الشربيني
  • عرض 3 صورة
    نور الشربيني
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شاركت نور الشربيني بطلة الاسكواش المصرية، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها رفقة إحدى صديقاتها لتهنئتها بعيد ميلاتها.

ونشرت الشربيني عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها رفقة صديقتها وكتبت: "عيد ميلاد سعيد يا توتي، أطيب شخص في العالم أحبك أختي الروحية".

وتعد الشربيني واحد من أبرز لاعبات الإسكواش في العالم، فهى تمتلك العديد من الألقاب والأرقام القياسية في هذه اللعبة، أبرزها حصد لقب العالم للاسكواش في 7 مناسبات مختلفة، بالإضافة إلى تربعها على عرش التصنيف العالمي للعبة لفترات طويلة".

ويذكر أن الشربيني تزوجت في يوليو 2024، من لاعب فريق سبورتنج السابق لكرة اليد عمرو الحلو، الذي يعمل حاليا في تخصصه الدراسي كطبيب أسنان.

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نور الشربيني نور الشربيني وصديقتها زوج نور الشربيني عائلة نور الشربيني
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