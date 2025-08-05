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18 صورة رومانسية لنيمار مع زوجته رفقة ابنتهما

07:01 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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القاهرة - مصراوي

نشرت زوجة نيمار، لاعب نادي سانتوس البرازيلي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور التي ظهرت فيها برفقة نيمار وابنتهما.

وظهر نيمار في الصور إلى جانب زوجته ومولودهما الجديد وابنتهما، حيث بدت عليهم ملامح السعادة في أجواء عائلية دافئة احتفالا بقدوم الطفل.

وكان نيمار قد عاد مؤخرا إلى ناديه الأول، سانتوس، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد عامين قضاهما مع نادي الهلال السعودي.

ويذكر أن نيمار شارك مع الهلال خلال تلك الفترة في سبع مباريات فقط، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

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