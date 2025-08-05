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3 صور لعصام الحضري داخل الجيم

06:55 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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القاهرة - مصراوي

نشر عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة له أثناء تواجده في الجيم.

وظهر الحضري في الصور التي نشرها عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام، هو يستعرض لياقته البدنية وانضباطه في ممارسة الرياضة رغم اعتزاله كرة القدم، ما يعكس حرصه المستمر على الحفاظ على مستواه البدني.

وكان الحضري قد أعلن اعتزاله كرة القدم في عام 2020، بعد انتهاء مشواره مع نادي "النجوم"، مختتما بذلك مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات، لعب خلالها لعدد من الأندية المصرية والعربية والأوروبية، أبرزها: الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي، وادي دجلة، دمياط، الاتحاد السكندري، المريخ السوداني، التعاون السعودي، وسيون السويسري".

ويشغل عصام الحضري حاليًا منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر للمحليين، فيما يتولى حلمي طولان مهمة المدير الفني للمنتخب.

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عصام الحضري منتخب مصر النادي الأهلي الحضري داخل الجيم
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