القاهرة - مصراوي

نشر كريم الدبيس، لاعب النادي الأهلي السابق ولاعب سيراميكا كليوباترا الحالي، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر فيها برفقة عدد من أصدقائه.

وظهر الدبيس في الصورة من خلال خاصية "الستوري"، أثناء تواجده في أحد الكافيهات، برفقة مجموعة من لاعبي فريقه الحالي سيراميكا، بالإضافة إلى صديقه لاعب النادي الأهلي الحالي.

وضمت الصورة كلا من: أحمد رمضان "بيكهام" لاعب الأهلي، وخالد عبد الفتاح، ومحمد بسام، ورجب نبيل، وإسلام عيسى، والمغربي أحمد بلحاج وجميعهم من لاعبي فريق سيراميكا كليوباترا.

يذكر أن كريم الدبيس انتقل إلى نادي سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لمدة موسم، قادما من النادي الأهلي، بعد نهاية موسمه الماضي مع الفريق الأحمر.