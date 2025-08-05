مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

نوتينجهام فورست

- -
21:45

فيورنتينا

مباريات ودية -أندية

إمبولي

- -
19:30

ساسولو

مباريات ودية -أندية

باير ليفركوزن

- -
19:00

بيزا كالتشيو

جميع المباريات

إعلان

"بينهم لاعب الأهلي".. كريم الدبيس ينشر صورة رفقة 6 لاعبين

06:48 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    كريم الدبيس 1
  • عرض 5 صورة
    كريم الدبيس وعائلة (2)
  • عرض 5 صورة
    كريم الدبيس وعائلة (3)
  • عرض 5 صورة
    كريم الدبيس وعائلة (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

نشر كريم الدبيس، لاعب النادي الأهلي السابق ولاعب سيراميكا كليوباترا الحالي، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر فيها برفقة عدد من أصدقائه.

وظهر الدبيس في الصورة من خلال خاصية "الستوري"، أثناء تواجده في أحد الكافيهات، برفقة مجموعة من لاعبي فريقه الحالي سيراميكا، بالإضافة إلى صديقه لاعب النادي الأهلي الحالي.

وضمت الصورة كلا من: أحمد رمضان "بيكهام" لاعب الأهلي، وخالد عبد الفتاح، ومحمد بسام، ورجب نبيل، وإسلام عيسى، والمغربي أحمد بلحاج وجميعهم من لاعبي فريق سيراميكا كليوباترا.

يذكر أن كريم الدبيس انتقل إلى نادي سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لمدة موسم، قادما من النادي الأهلي، بعد نهاية موسمه الماضي مع الفريق الأحمر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريم الدبيس كريم الدبيس إنستجرام النادي الأهلي سيراميكا كليوباترا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحمد آدم يرد ويكشف: من يقف وراء حملة تشويهه بمنشور "مش لاقي شغل"