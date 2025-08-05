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7 صور لاحتفال زوجة إمام عاشور بتتويجه في حفل دير جيست

06:41 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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القاهرة - مصراوي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للاعب النادي الأهلي إمام عاشور، نشرها أحد معجبيه عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهر فيها برفقة زوجته وبنته.

وظهر في الصور عن مدى حب ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور له، والتقطت الصور عن مدى فرحتها وهو يستلم الجائزة، والتقطت الكاميرا أيضا وهيا تقوم بتصويره بنظرة فخر عن ما قدمه.

وكان إمام عاشور حاضر في حفل توزيع جوائز "دير جيست" للأفضل في مصر لموسم 2024/2025.

وحصل عاشور بجائزة أفضل خط وسط في الدوري المصري الممتاز موسم 2024/2025.

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إمام عاشور وزوجته زوجة إمام عاشور إمام عاشور النادي الأهلي
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