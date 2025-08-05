مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

إمبولي

- -
19:30

ساسولو

مباريات ودية -أندية

باير ليفركوزن

- -
19:00

بيزا كالتشيو

مباريات ودية -أندية

نوتينجهام فورست

- -
21:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

"الاحتفال بالصداقة".. 15 صورة لجورجينا مع أطفالها

06:33 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 15 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 15 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 15 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 15 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 15 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 15 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 15 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 15 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 15 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 15 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 15 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 15 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 15 صورة
    جورجينا رودريجيز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

أثارت جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو وصوراً رومانسية بينهما.

وظهرت جورجينا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مرتدية فستان أبيض بأزهار وردية وخاتماً في يدها، ما دفع المتابعين للتساؤل هل تزوجت من رونالدو في السر؟.

وجاء ظهور الثنائي خلال أجواء احتفالية عائلية في حديقة مزينة بالشموع والزهور، وكتبت جورجينا على الصور:"الاحتفال بالصداقة، من يملك أصدقاء جيدين، يملك كنزاً".

ولم يسبق أن أعلن الثنائي زواجهما رسمياً رغم العلاقة الطويلة بينهما بجانب وجود أطفال، مما زاد ذلك الحفل التساؤلات حول احتفلهما بزفافهما بعيداً عن الأضواء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جورجينا رودريجيز كريستيانور ونالدو احتفال جورجينا زواج رونالدو وجورجينا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحمد آدم يرد ويكشف: من يقف وراء حملة تشويهه بمنشور "مش لاقي شغل"