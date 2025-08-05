كتب- نهى خورشيد:

أثارت جورجينا رودريجيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو وصوراً رومانسية بينهما.

وظهرت جورجينا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مرتدية فستان أبيض بأزهار وردية وخاتماً في يدها، ما دفع المتابعين للتساؤل هل تزوجت من رونالدو في السر؟.

وجاء ظهور الثنائي خلال أجواء احتفالية عائلية في حديقة مزينة بالشموع والزهور، وكتبت جورجينا على الصور:"الاحتفال بالصداقة، من يملك أصدقاء جيدين، يملك كنزاً".

ولم يسبق أن أعلن الثنائي زواجهما رسمياً رغم العلاقة الطويلة بينهما بجانب وجود أطفال، مما زاد ذلك الحفل التساؤلات حول احتفلهما بزفافهما بعيداً عن الأضواء.