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شقيقة وسام أبو علي تنشر صورة له من التدريبات

03:05 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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    رد نادي كولومبوس الأمريكي على وسام أبو علي
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    رسالة وسام أبو علي لنادي كولومبوس الأمريكي
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    وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (18)
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    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (20)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (19)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (1)
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    وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي
  • عرض 10 صورة
    مهاجم النادي الأهلي وسام أبو علي
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كتب - يوسف محمد:

شاركت سيلين أبو علي شقيقة لاعب الأهلي السابق وكولومبوس كرو الأمريكي الحالي، صورة لشقيقها خلال قيامه ببعض التدريبات الخاصة قبل الانضمام إلى كولومبوس الأمريكي.

ونشر سيلين عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لوسام خلال قيامه ببعض التدريبات بالكرة، استعدادا للمشاركة مع فريق كولومبوس كرو الأمريكي في الفترة المقبلة.

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق، رحيل النجم الفلسطيني وسام أبو علي، إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 7.5 مليون يورو.

وكان وسام أبو علي نشر خلال الساعات القليلة الماضية، رسالة لجماهير كولومبوس كرو الأمريكي خلال الساعات الماضية، جاءت كالتالي:"مستعد أراكم قريبًا".

ورد نادي كولومبوس كرو عبر حسابه الرسمي، على رسالة النجم الفلسطيني، من خلال نشر صورة له وعلق عليها: "وسام أبو علي متحمس.. هل أنتم كذلك؟".

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