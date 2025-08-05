تركي آل الشيخ يتغنى بالراحل دييجو مارادونا

كتب - يوسف محمد:

أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودي، بالإمكانيات والقدرات الفنية الكبيرة، التي كان يتمتع بها النجم الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا.

ونشر آل الشيخ فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابق، للراحل مارادونا خلال استعراض مهاراته وكتب: "أعظم من لمست قدماه الكرة".

وليس هناك شك بين كل محبي ومتابعي كرة القدم في العالم، على أن النجم الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا يعد أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بل يعتبره البعض اللاعب الأفضل في التاريخ.

وكان أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا رحل عن عالمنا، في 11 نوفمبر عام 2020.

اعظم من لمست قدماه الكره🔥❤️🇦🇷 pic.twitter.com/BZReQWS8kC — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 4, 2025

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