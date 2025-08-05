مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

باير ليفركوزن

- -
19:00

بيزا كالتشيو

مباريات ودية -أندية

إمبولي

- -
19:30

ساسولو

مباريات ودية -أندية

نوتينجهام فورست

- -
21:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

تركي آل الشيخ يتغنى بالراحل دييجو مارادونا

02:18 ص الثلاثاء 05 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    المستشار تركي آل الشيخ من مؤتمر نزال القرن (1)
  • عرض 11 صورة
    مارداونا
  • عرض 11 صورة
    دييجو ماردونا
  • عرض 11 صورة
    الأرجنتيني دييجو مارادونا
  • عرض 11 صورة
    الأرجنتيني مارادونا
  • عرض 11 صورة
    اللاعب الأرجنتيني مارادونا
  • عرض 11 صورة
    نجم كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا
  • عرض 11 صورة
    شبيه الأسطورة الأرجنتينية مارادونا
  • عرض 11 صورة
    الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا
  • عرض 11 صورة
    أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أشاد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودي، بالإمكانيات والقدرات الفنية الكبيرة، التي كان يتمتع بها النجم الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا.

ونشر آل الشيخ فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابق، للراحل مارادونا خلال استعراض مهاراته وكتب: "أعظم من لمست قدماه الكرة".

وليس هناك شك بين كل محبي ومتابعي كرة القدم في العالم، على أن النجم الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا يعد أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بل يعتبره البعض اللاعب الأفضل في التاريخ.

وكان أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا رحل عن عالمنا، في 11 نوفمبر عام 2020.

أقرأ أيضًا:

مصدر يكشف لمصراوي تطور في ملف تجديد تعاقد الأهلي وديانج

عرض مغربي لمحترف الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

دييجو ماردونا تركي آل الشيخ تركي آل الشيخ ومارادونا تركي آل الشيخ يتغنى بمارادونا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحمد آدم يرد ويكشف: من يقف وراء حملة تشويهه بمنشور "مش لاقي شغل"