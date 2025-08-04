شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث أوضح اللاعب إسلام رضا، أحد المقربين من اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، أن لاعب الزمالك السابق كان يعاني من مرض السرطان، حيث رفض كل ما تم تداوله من إشاعات بشأن أسباب وفاته أو حالته الصحية قبل رحيله.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

"ثلاثة أبناء".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد بركات نجم الأهلي السابق

خطف محمد بركات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الأنظار خلال الفترة الماضية، بعدما ظهر وهو يرقص في حفل خطوبة ابنته مرام.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

10 صور لاحتفال زينة العلمي بحفل خطوبتها على حارس يد الأهلي

مازالت زينة العلمي لاعبة منتخب مصر للكرة الطائرة، تشارك متابعيها جانب من احتفالها بحفل خطوبتها، على عبد الرحمن حميد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بالأدلة.. صديق ابراهيم شيكا ينشر وثائق جديدة حول أسباب وفاته الحقيقية

خرج اللاعب إسلام رضا، أحد المقربين من اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، عن صمته مؤكدًا أن نجم الكرة السابق كان يعاني من مرض السرطان، ورافضًا كل ما تم تداوله من إشاعات بشأن أسباب وفاته أو حالته الصحية قبل رحيله.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن تعديل مواعيد الدوري المصري

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إجراء تعديل على مباريات الدوري المصري التي تقام خلال شهر أغسطس الجاري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

العثور على جثة لاعبة كرة طائرة في حمام سباحة بإيطاليا (صور)

عُثر على جثة لاعبة كرة طائرة في حمام سباحة، أثناء إقامة حفل تخرج مع أصدقائها في فيلا واقعة بإيطاليا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ماديسون يتعرض لإصابة مروعة.. ومدرب توتنهام يعلق: "تبدو سيئة" (صور)

تعرض صانع ألعاب توتنهام جيمس ماديسون لإصابة مروعة، حيث اضطر للخروج على نقالة قبل أسبوعين فقط من بداية الموسم الجديد 2025/26.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بينهم ثنائي الزمالك".. 25 صورة لحفلات زفاف نجوم الرياضة في يوليو

شهد شهر يوليو الماضي احتفال عدد كبير من نجوم كرة القدم والرياضات الجماعية بزفافهم، مستغلين بذلك فترة التوقف الحالية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

11 صورة طريفة لابنة إمام عاشور في حفل دير جيست

تداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً جديدة من ظهور ابنه إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، "كتاليا" خلال حضورها حفل دير جيست برفقته.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

على رأسهم مدرب بتروجيت.. 15 صورة لجنازة بونجا حارس وادي دجلة

شيعت ظهر اليوم الأحد، جنازة اللاعب الشاب محمد أبو النجا، الشهير بـ"بونجا"، حارس مرمى نادي وادي دجلة، الذي وافته المنية أمس السبت بعد صراع مع المرض.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

7 صور لمصطفى فتحي رفقة زوجته في حفل دير جيست

توج مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بجائزة أفضل لاعب جناح في مصر الموسم الماضي 2024-2025، في حفل دير جيست.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا