كتب - يوسف محمد:

خطف محمد بركات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الأنظار خلال الفترة الماضية، بعدما ظهر وهو يرقص في حفل خطوبة ابنته مرام.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا العديد من الصور والفيديوهات لنجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، هو يرقص رفقة ابنته خلال حفل خطوبتها، وسط حالة من السعادة الكبيرة كانت تظهر عليه.

ويتمتع بركات بشعبية وجماهيرية كبيرة، نظرا للتاريخ الكبير الذي قدمه خلال مشواره في كرة القدم، سواء مع النادي الأهلي أو المنتخب الوطني، هو ما يجعل دائما أخباره تهم فئة كبيرة من الجماهير المصرية.

ويحرص عدد كبير من جماهير الكرة المصرية على الاطلاع، على كافة المعلومات الخاصة بنجم الأهلي السابق، بشكل خاصة معرفة الجانب الآخر والشخصي في حياة محمد بركات.

أبرز المعلومات عن عائلة محمد بركات

وبركات يحرص دائما على جعل حياته العائلية، بعيدة عن الأضواء ولذل لا يتوفر الكثير من المعلومات عن أفراد عائلته وبالأخص زوجته.

ويمتلك محمد بركات ثلاثة أبناء، هم مرام ابنته الأكبر، أدهم، بالإضافة إلى فارس الذي يعد أصغر أبناء نجم الكرة المصرية السابق.

وقال بركات في لقاء تلفزيوني سابق، عبر قناة الأهلي: "علاقتي بأبنائي علاقة ضحك وصحوبية، ومش بحب أشخط أو أعلي صوتي عليهم، لكن يحدث هذا الأمر في بعض الأحيان، ولكن بكون مش طايق نفسي".

وخلال اللقاء ذاته، قال بركات: "مرام بنيت الكبيرة أسهل واحدة بتعامل معاها بين أبنائي، أدهم أيضًا سهل في التعامل أيضًا، لكن دماغه بتكون ضربة في بعض الأوقات ولكنه حنين، فارس بقى الصغير هو اللي صعب ودايما عايز يتخانق".