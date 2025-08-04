10 صور لاحتفال زينة العلمي بحفل خطوبتها على حارس يد الأهلي

كتب - يوسف محمد:

مازالت زينة العلمي لاعبة منتخب مصر للكرة الطائرة، تشارك متابعيها جانب من احتفالها بحفل خطوبتها، على عبد الرحمن حميد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ونشرت العلمي عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور رفقة خطيبها، خلال حفل الخطوبة الذي أقيم في منزلها.

واقتصر حفل الخطوبة، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي الموافق 1 أغسطس الجاري، في منزل العروس على العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين فقط.

ويذكر أن عبد الرحمن حميد يتمتع بشعبية كبيرة بين الجماهير، لكونه من أبرز حراس كرة اليد في مصر خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تأثيره الكبير مع النادي الأهلي في الفترة الماضية ومساعدة الفريق في حصد أكثر من بطولة.

والجدير بالذكر أن حميد يستعد للتوجه رفقة بعثة يد الأهلي إلى البوسنة والهرسك، للمشاركة في بطولة ودية دولية هناك، استعدادا للموسم الجديد.

أقرأ أيضًا:

قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن تعديل مواعيد الدوري المصري



