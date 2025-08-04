7 صور لمصطفى فتحي رفقة زوجته في حفل دير جيست

كتب - يوسف محمد:

توج مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بجائزة أفضل لاعب جناح في مصر الموسم الماضي 2024-2025، في حفل دير جيست.

وكان مصطفى فتحي متواجدا في حفل دير جيست رفقة زوجته، لاستلام الجائزة الذي توج بها، بالإضافة إلى تواجد عدد من لاعبي بيراميدز أيضًا.

وشهد حفل توزيع جوائز دير جيست، تتوج أكثر من لاعب بفريق بيراميدز بجوائز مختلفة، حيث حصد "محمد الشيبي لاعب الفريق جائزة أفضل ظهير أيمن، ⁠مهند لاشين بجائزة أفضل لاعب وسط، مصطفى فتحي حصد جائزة أفضل لاعب جناح و⁠فيستون ماييلي جائزة أفضل مهاجم".

وفي المقابل حصد كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، جائزة أفضل مدير فني، بالإضافة إلى تتويج هاني سعيد بجائزة أفضل مدير رياضي.

ويذكر أن فريق بيراميدز كان قد تمكن من حصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الماضي 2024-2025، بعد الفوز على فريق صن داونز الجنوب أفريقي في النهائي.

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