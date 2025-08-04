5 صور لاحتفال حارس فريق يد الأهلي بخطوبته

احتفل عبد الرحمن حميد لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بحفل خطوبته يوم الجمعة الماضي الموافق 1 أغسطس الجاري، على زينة العلمي لاعبة فريق الكرة الطائرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور والفيديوهات، لحميد خلال الأيام والساعات الماضية، هو يرقص رفقة خطيبته زينة العلمي.

وكان حفل الخطوبة أقيم يوم الجمعة الماضي، في منزل العروس وسط أجواء عائلية، حيث شهد الحفل حضور الأهل وعدد محدود من الأصدقاء المقربين.

ويذكر أن حميد يستعد للتوجه رفقة بعثة النادي الأهلي إلى البوسنة والهرسك، للمشاركة في بطولة ودية دولية هناك، استعدادا للموسم الجديد.

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