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"بينهم ثنائي الزمالك".. 25 صورة لحفلات زفاف نجوم الرياضة في يوليو

02:13 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    محمد شحاتة لاعب الزمالك يحتفل بحفل زفافه
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    زفاف محمد شحاتة (3)_Easy-Resize.com
  • عرض 25 صورة
    محمد شحاتة وزوجته
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    محمد شحاتة ينشر صورته من حفل زفافه
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    زفاف محمد شحاتة (2)_Easy-Resize.com
  • عرض 25 صورة
    محمد شحاتة وزوجته 1
  • عرض 25 صورة
    محمد شحاتة
  • عرض 25 صورة
    عقد قران حسام عبد المجيد
  • عرض 25 صورة
    عقد قران حسام عبد المجيد
  • عرض 25 صورة
    عقد قران حسام عبد المجيد
  • عرض 25 صورة
    عقد قران حسام عبد المجيد
  • عرض 25 صورة
    عقد قران حسام عبد المجيد
  • عرض 25 صورة
    عقد قران حسام عبد المجيد
  • عرض 25 صورة
    عقد قران حسام عبد المجيد
  • عرض 25 صورة
    عقد قران حسام عبد المجيد
  • عرض 25 صورة
    عقد قران حسام عبد المجيد
  • عرض 25 صورة
    زفاف إندريك لاعب ريال مدريد
  • عرض 25 صورة
    زفاف إندريك لاعب ريال مدريد
  • عرض 25 صورة
    زفاف إندريك لاعب ريال مدريد
  • عرض 25 صورة
    زفاف إندريك لاعب ريال مدريد
  • عرض 25 صورة
    زفاف إندريك لاعب ريال مدريد
  • عرض 25 صورة
    زفاف إندريك لاعب ريال مدريد
  • عرض 25 صورة
    زفاف إندريك لاعب ريال مدريد
  • عرض 25 صورة
    عقد قران حسام عبد المجيد
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كتبت ـ نهى خورشيد:

شهد شهر يوليو الماضي احتفال عدد كبير من نجوم كرة القدم والرياضات الجماعية بزفافهم، مستغلين بذلك فترة التوقف الحالية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وجاءت بداية الأفراح من داخل نادي الزمالك، إذ اختار محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الفارس الأبيض، أول أيام الشهر للاحتفال بزفافه في أحد الفنادق الكبرى، وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين، مستفيداً من الإجازة التي حصل عليها الفريق بعد نهاية الموسم.

وفي نهاية يوليو احتفل زميله في الفريق حسام عبد المجيد بعقد قرانه والذي أقيم مساء أمس الخميس، في حفل عائلي بسيط أقيم داخل القاهرة، بتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدير الفني يانيك فيريرا.

أما في كرة اليد، احتفل حسن قداح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف كيلسي البولندي بزفافه يوم 8 يوليو، وسط حضور عدد من نجوم اللعبة في الأهلي والزمالك، مستغلاً هو الآخر فترة توقف المسابقات.

وعلى الساحة العالمية، دخل النجم البرازيلي الصاعد إندريك، المنتقل حديثاً إلى صفوف ريال مدريد القفص الذهبي بعدما احتفل بزفافه الديني على العارضة البرازيلية جابرييلي ميراندا يوم 19 يوليو، وذلك بعد قرابة عشرة أشهر من الزواج المدني.

أما المدافع الإنجليزي جون ستونز، نجم مانشستر سيتي، فقد اختار الوجهة الرومانسية الأشهر جزيرة إيبيزا ليقيم زفافه على خطيبته أوليفيا نايلور يوم 21 يوليو، في حفل خاص ضم 40 شخصاً فقط، وأقيمت المراسم في منتجع فاخر، تبعتها سلسلة من الحفلات استمرت لأربعة أيام.

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