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11 صورة طريفة لابنة إمام عاشور في حفل دير جيست

01:03 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور وابنته كتاليا
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور وابنته كتاليا
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور وابنته كتاليا
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور وابنته كتاليا
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور وابنته كتاليا
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور وابنته كتاليا
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور وابنته كتاليا
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور وابنته كتاليا
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور وابنته كتاليا
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور وابنته كتاليا
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كتب- نهى خورشيد:

تداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً جديدة من ظهور ابنه إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، "كتاليا" خلال حضورها حفل دير جيست برفقته.

ونشر أحد الرواد عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" معلقاً: "كتاليا إمام عاشور مركزة دلوقتي ومش عايزة دوشة".

وكان إمام عاشور توج أمس بمجموعة مميزة من الجوائز الفردية بعد موسم استثنائي قدّمه بقميص المارد الأحمر في الدوري المصري الممتاز، متسلماً جائزة أفضل لاعب في البطولة، إلى جانب فوزه بجائزة هداف الدوري برصيد 13 هدفاً متفوقاً على أقرب منافسيه أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي (12 هدفاً) وناصر منسي مهاجم الزمالك (11 هدفاً).

كما حصل على جائزة أفضل لاعب خط وسط هجومي في الموسم، وجائزة أفضل لاعب في مصر بتصويت الجماهير للمرة الثانية على التوالي، وأخيراً حجر عاشور مقعده ضمن التشكيل المثالي للدوري المصري الممتاز.

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إمام عاشور وابنته كتاليا أمام عاشور ابنة إمام عاشور الأهلي حفل دير جيست
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