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حساب ريال مدريد ينعى بونجا حارس مرمى وادي دجلة

10:00 م الأحد 03 أغسطس 2025
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    الراحل محمد أبو النجا بونجا
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    الراحل محمد أبو النجا بونجا
  • عرض 6 صورة
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (3)
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    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (2)
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    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (1)
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كتب - محمد القرش:

نعى الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، محمد أبو النجا الشهير بـ "بونجا" حارس مرمى وادي دجلة الذي توفي أمس السبت.

وأعرب نادي ريال مدريد، ورئيسه، ومجلس إدارته عن بالغ حزنهم لوفاة محمد أبو النجا "بونجا"، حارس مرمى نادي وادي دجلة ولاعب منتخب مصر للمحليين.

وتقدم النادي الإسباني بخالص التعازي والمواساة لأسرته وأحبائه وزملائه وناديه.

وتوفى بونجا عن عمر يناهز 36 عاما، بعد الدخول في غيبوبه إثر إصابته بالتهاب حاد في الكبد.

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