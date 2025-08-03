خالد الغندور يكشف موعد وصول صفقة الزمالك الجديدة

كشف الإعلامي خالد الغندور موعد وصول صفقة الزمالك الجديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي لمنصة "فيس بوك": "عدي الدباغ اللاعب الفلسطيني يصل القاهرة 11 مساء اليوم للانضمام لنادي الزمالك".

واختتم الإعلامي: "وهيلبس تيشرت الزمالك النايك الجديد في تقديمه يوم الثلاثاء بإذن الله".

وكان الزمالك تعاقد مع كل من: المهدي سليمان، شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، آدم كايد، عبد الحميد معالي، أحمد ربيع، ومحمد إسماعيل.