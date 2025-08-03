مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الأهلي

- -
21:00

بتروجيت

مباريات ودية -أندية

نابولي

- -
20:00

بريست

مباريات ودية -أندية

الأهلي

- -
18:00

مصر - شباب

جميع المباريات

إعلان

"بن قلبي".. 8 صور لمحمود بنتايج "ببدلة" التتويج والجمهور يعلق

07:56 ص الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمود بنتايك (2)
  • عرض 8 صورة
    محمود بنتايك (3)
  • عرض 8 صورة
    محمود بنتايك (4)
  • عرض 8 صورة
    محمود بنتايك (5)
  • عرض 8 صورة
    محمود بنتايك (6)
  • عرض 8 صورة
    محمود بنتايك (7)
  • عرض 8 صورة
    محمود بنتايك (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

نشر محمود بنتايج، لاعب نادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة صور له بالبدلة، استعدادا للحفل.

وظهر محمود بنتايج في الصور وهو يرتدي بدلة سوداء أنيقة، وقد علق العديد من المعجبين على مدى أناقته وشياكته.

وحضر بنتايج حفل توزيع جوائز "دير جيست" للأفضل في مصر لموسم 2024/2025.

وقد حصل بنتايج على جائزة أفضل ظهير أيسر في الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/2025.

وانضم بنتايج إلى الزمالك في عام 2024، قادما من نادي سانت إيتيان الفرنسي، وشارك مع النادي حتى الآن في 29 مباراة، سجل خلالها هدفين، وصنع ثلاثة أهداف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود بنتايك نادي الزمالك تكريم محمود بنتايك آخر أخبار نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان