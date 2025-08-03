القاهرة - مصراوي

نشر محمود بنتايج، لاعب نادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة صور له بالبدلة، استعدادا للحفل.

وظهر محمود بنتايج في الصور وهو يرتدي بدلة سوداء أنيقة، وقد علق العديد من المعجبين على مدى أناقته وشياكته.

وحضر بنتايج حفل توزيع جوائز "دير جيست" للأفضل في مصر لموسم 2024/2025.

وقد حصل بنتايج على جائزة أفضل ظهير أيسر في الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/2025.

وانضم بنتايج إلى الزمالك في عام 2024، قادما من نادي سانت إيتيان الفرنسي، وشارك مع النادي حتى الآن في 29 مباراة، سجل خلالها هدفين، وصنع ثلاثة أهداف.