"ولاد وبنات بيدخنوا" هيثم فاروق يثير الجدل بهذا المنشور

القاهرة - مصراوي

عبر هيثم فاروق، لاعب نادي الزمالك السابق والمحلل الرياضي الحالي، عن استيائه من موقف صادفه، وذلك عبر منشور أثار الجدل على منصة "X" (تويتر سابقا).

وكتب فاروق عبر حسابه الرسمي:

"أجلس الآن في أحد المطاعم بمنطقة سموحة في الإسكندرية، ويحيط بي مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا على أقصى تقدير. بعضهم يدخن السجائر التقليدية، والبعض الآخر يدخن السجائر الإلكترونية. فتيان وفتيات دون استثناء. أين الآباء والأمهات؟ اتقوا الله في شباب مصر... إنها كارثة".

يُذكر أن هيثم فاروق اعتزل كرة القدم في عام 2006 بعد أن لعب ضمن صفوف النادي المصري، كما سبق له اللعب لنادي الإسماعيلي، وانضم إلى الزمالك عام 1999.

ويعمل حاليًا محللًا رياضيًا ضمن طاقم قنوات "أون تايم سبورتس".