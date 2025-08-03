أثار نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مصطفى يونس، حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الماضية، بعد هجومه ضد النادي الأهلي ومجلس إدارته خلال الفترة الماضية.

وكان مصطفى يونس، هاجم مسؤولي النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، كما أنه أكد أن نجله رحل عن صفوف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بتعليمات من الإدارة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق، تحويل مصطفى يونس للتحقيق، لما بدر منه تجاه النادي ومجلس إدارته.

ومصطفى يونس يعد أحد أبرز نجوم النادي الأهلي عبر التاريخ، حيث أنه قضى مسيرة طويلة داخل جدران المارد الأحمر لسنوات طويلة، هو الأمر الذي أثار استغراب الكثير من جماهير الكرة المصرية في الفترة الماضية، حول سبب توتر العلاقة بين يونس ومجلس إدارة القلعة الحمراء في السنوات الأخيرة.

أبرز المعلومات عن عائلة مصطفى يونس

ومع تصاعد الأزمة في الفترة الماضية بين يونس ومجلس إدارة النادي الأهلي، بدأ عدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، يبحثون عن أسباب الخلاف، فيما اتجه عدد آخر من الجماهير إلى البحث عن أفراد عائلة مصطفى يونس، خاصة في ظل إعلان يونس أن أحد أبنائه رحل عن قطاع الناشئين بالنادي بتعليمات، بعد إبلاغ أحمد سراج مدربه بضرورة رحيله.

وشهدت حياة نجم النادي الأهلي السابق العائلية الكثير من المحطات، حيث أن الكثيرون لا يعرفون أن يونس، تزوج ثلاث مرات بخلاف زوجته الحالية وهى الفنانة المصرية السابقة "ولاء مطر".

وتزوج مصطفى يونس للمرة الأولى من الفنانة مي عبد النبي، وأنجبت منه ولد وبنت، قبل انفصالهما بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات وقصة حب قوية جمعت بينهما أيضًا.

وكانت مي عبد النبي، ذكرت في تصريحات تليفزيونية من قبل، هى من طلبت الطلاق من نجم الأهلي، قالت:"عند طلبي الطلاق منه كنت أعلم أنه سيكون حد أدنى من العلاقة بيننا، بسبب أبنائنا وكذلك العشرة الطيبة التي جمعت بيننا أيضًا، بالإضافة إلى أنه كان رجل معي بشكل دائم".

وأضافت عبد النبي: "كنت حريصة على عدم إعلان سبب انفصالي عن مصطفى يونس، حفاظا على شكله أمام أبنائه".

وكشف يونس في تصريحات تليفزيونية من قبل، أنه عقب الانفصال عن مي عبد النبي، تزوج مرتين عندا في زوجته الأولى، وهما " هالة وإيمان" ولكنه انفصل عنهما سريعا، خاصة إيمان والتي تعد الزوجة الثالثة في حياة نجم الأهلي السابق، لكنهما استمرا معا لمدة 21 يوما فقط.

واستمرت زواجة يونس من زوجته الثانية هالة، لمدة ثلاثة أشهر فقط، طبقا لما أكده يونس في تصريحات تليفزيونية سابقة.

وأشار يونس في تصريحات تليفزيونية أيضًا، أن زوجته الحالية "ولاء مطر"، هى الزوجة الرابعة له وارتبط بها وتزوجها، في عام 1998، كما أنه أشار خلال العديد من التصريحات التليفزيونية إلى حبه الشديد لها.

ويمتلك يونس أربعة أبناء، هم "مصطفى، ميار من زوجته مي عبد النبي، عمر وعلي من زوجته الحالية ولاء مطر"، ويعتبر يونس أبنائه نقطة ضعفه الأكبر.

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