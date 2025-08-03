أثار تطبيق تيك توك ضجة كبيرة في الشارع المصري خلال الساعات والأيام الماضية، خاصة بعد قيام رجال الشرطة بالقبض على عدد من مشاهير تيك توك، وصل عددهم إلى 7 أشخاص، بسبب نشرهم محتوى يخالف قيم ومبادئ المجتمع.

وتعد منصة تيك توك منصة عالمية، انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة داخل مصر، حيث بات العديد من الأشخاص يحرصون على نشر فيديوهات، باستمرار عليها، لذا سوف نستعرض في السطور التالية أبرز لاعبي كرة القدم المصرية الذين يستخدمون هذه المنصة باستمرار.

وتحظى منصة تيك توك بمتابعة كبيرة من قبل عدد من المشاهير المصريين في الفترة الماضية بما في ذلك عدد من لاعبي كرة القدم، حيث ظهر أكثر من لاعب خلال دخوله في بعض التحديات والألعاب مع آخرين عبر تيك توك، في الفترة الماضية.

ومن أشهر اللاعبين الذين ظهروا في أكثر من فيديو وتحدي على منصة تيك توك، هو لاعب الأهلي السابق محمود وحيد، الذي ظهر في عدد من الفيديوها عبر المنصة اتها ومنها ظهوره في أحد فيديوهاته مع عامل المهمات بالأهلي "عم حارس".

كما اعتاد أحمد محسن لاعب النادي الإسماعيلي السابق هو الآخر، على نشر الكثير من الفيديوهات عبر حسابه الرسمي على تيك توك"، مما جعله أحد أشهر اللاعبين المصريين المهتمين بهذه المنصة.

ووصل عدد متابعي لاعب الإسماعيلي السابق على منصة تيك توك إلى 884 ألف متابع، وكان دائما يحرص على مشاركة متابعيه لاحظاته المختلفة سواء داخل الملعب أو خارجه.

ويمتلك نجم النادي الأهلي السابق أحمد الشيخ هو الآخر حساب على منصة تيك توك، وصل عدد متابعيه عليه إلى 973 ألف متابع، يحرص دائما على نشر الكثير من الفيديوهات عبر حسابه "يك توك"، كما أنه يشارك في الكثير من التحديات على المنصة ذاتها.

وفي السياق ذاته، كان الراحل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، الذي رحل عن عالمنا منذ عدة أشهر، من اللاعبين الذين ظهروا بشكل واسع النطاق على تيك توك، شارك العديد من الفيديوهات في الفترة الأخيرة قبل وفاته، عبر حسابه على تيك توك.

أقرأ أيضًا:

سبب وفاة بونجا حارس وادي دجلة

اتحاد الكرة ينعى بونجا حارس مرمى وادي دجلة