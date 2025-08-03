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على هتافات الجماهير.. زوجة على معلول تعلق على عودته للصفاقسي

03:08 ص الأحد 03 أغسطس 2025
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    علي معلول وزوجته
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كتب- نهى خورشيد:

علقت مريم زوجة على معلول نجم الأهلى السابق، على عودته إلى صفوف فريقه السابق الصفاقسي التونسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت مريم عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عبر خاصية الاستوري صورة له من داخل نادي الصفاقسي على أنغام هتافات الجماهير، مع كوب يحمل عبارة:"رجعت الروح".

وكان النادي الرياضي الصفاقسي التونسي أعاد نجمه السابق علي معلول إلى صفوفه، في صفقة أعلن عنها رسمياً مساء السبت، بعد انتهاء مشواره مع النادي الأهلي المصري، الذي امتد لتسع سنوات حافلة بالإنجازات.

وجاء الإعلان عن الصفقة بطريقة خاصة ومؤثرة، إذ نشرت الصفحة الرسمية للنادي على فيسبوك جملة من أغنية لأم كلثوم تقول: "كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله".

والجدير بالذكر أن معلول بدأ مسيرته الاحترافية مع الصفاقسي قبل انتقاله إلى الأهلي في 2016، ليعود إلى بيته الأول.

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علي معلول زوجة علي معلول الصفاقسي الأهلي
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