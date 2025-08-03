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"مبروك يا بيبي".. زوجة حسام عبدالمجيد توجه له رسالة رومانسية بعد حصده جائزة أفضل مدافع

03:05 ص الأحد 03 أغسطس 2025
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كتب: نهى خورشيد:

وجهت ملك زوجة حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة رومانسية بعد حصده جائزة أفضل مدافع عن الموسم الماضي في حفل جوائز دير جيست السناوي.

ونشرت ملك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 8 صور من حضورها الحفل رفقته.

وعلقت:"الزوج والزوجة.. مبروك يا بيبي".

كما كتبت أيضاً عبر الاستوري:"ذاهبة لدعم زوجي حسامي".

والجدير بالذكر أن الثنائي احتفلا قبل أيام قليلة بعقد قرانهم، في حفل شهد حضور عدد من نجوم القلعة البيضاء.

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حسام عبد المجيد وزوجته الزمالك حفل دير جيست
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