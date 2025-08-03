8 صور لميدو وزوجته في إحدى المناسبات

كتب - يوسف محمد:

شاركت يسرا الليثي زوجة نجم منتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو، متابعيها على موقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها رفقة زوجها.

ونشرت الليثي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور وكتبت: "هناك شيء ثابت وهادئ وقوي في طريقة قيادتك، إنه يلهمني كل يوم، وأنا ممتن لمواصلة التعلم منك".

وجاءت صور ميدو رفقة زوجته، خلال تواجده في أحد المؤتمرات للإعلان عن كافة تفاصيل أكاديميته الخاصة.

وكان أحمد حسام ميدو، أعلن من فترة رحيله عن منصبه في لجنة التخطيط بنادي الزمالك والعودة لتقديم برنامجه التلفزيوني، عبر قناة "النهار".

ويذكر أن يسرا الليثي زوجة نجم الكرة المصرية السابق، تقدم محاضرات عن الثقة بالنفس في الأكاديمية الخاصة بزوجها.

أقرأ أيضًا:

سبب وفاة بونجا حارس وادي دجلة

اتحاد الكرة ينعى بونجا حارس مرمى وادي دجلة