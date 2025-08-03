9 صور ترصد تكريم إمام عاشور رفقة كتاليا في حفل دير جيست

كتب- نهى خورشيد:

رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من تكريم إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حفل دير جيست السناوي، لتوزيع جوائز الأفضل عن الموسم الماضي.

وحرص عاشور على حمل ابنته "كتاليا" خلال حصده جائزة أفضل لاعب في مصر، للمرة الثانية التانية على التوالي.

كما رصدت الكاميرات لقطات طريفة لكتاليا وهي تحمل جائزة والدها.

وفي سياق متصل، يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد من الدوري الممتاز بمواجهة فريق مودرن سبورت يوم السبت المقبل 9 أغسطس الجاري.