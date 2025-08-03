مصطفى شوبير ينعى حارس مرمى وادي دجلة

نعى مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، محمد أبو النجا بونجا حارس مرمى فريق وادي دجلة، الذي وافته المنية أمس السبت.

ورحل بونجا عن عالمنا أمس السبت الموافق 2 أغسطس الجاري، عن عمر يناهز 36 عاما، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام، صورة لبونجا وكتب عليها: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمك رحمة واسعة يارب، ويجعل مرضك فى ميزان حسناتك وشفيع ليك ياربطز

ويذكر أن بونجا كان من المقرر، أن يجري عملية زراعة كبد في الأيام المقبلة، بعد إصابته بالتهاب حاد في الكبد خلال الفترة الماضية.

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