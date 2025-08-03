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الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست بعد عقد قرانه

12:24 ص الأحد 03 أغسطس 2025
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  • عرض 18 صورة
    حسام عبد المجيد ووزوجته في حفل ديير جيست (9)_9
  • عرض 18 صورة
    حسام عبد المجيد ووزوجته في حفل ديير جيست (2)_2
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    حسام عبد المجيد ووزوجته في حفل ديير جيست (3)_3
  • عرض 18 صورة
    حسام عبد المجيد ووزوجته في حفل ديير جيست (8)_8
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    حسام عبد المجيد ووزوجته في حفل ديير جيست (1)_1
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    حسام عبد المجيد ووزوجته في حفل ديير جيست (4)_4
  • عرض 18 صورة
    حسام عبد المجيد ووزوجته في حفل ديير جيست (5)_5
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    حسام عبد المجيد ووزوجته في حفل ديير جيست (6)_6
  • عرض 18 صورة
    حسام عبد المجيد ووزوجته في حفل ديير جيست (7)_7
  • عرض 18 صورة
    الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست (3)
  • عرض 18 صورة
    الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست (7)
  • عرض 18 صورة
    الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست (1)
  • عرض 18 صورة
    الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست (6)
  • عرض 18 صورة
    الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست (2)
  • عرض 18 صورة
    الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست (4)
  • عرض 18 صورة
    الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست (8)
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    الظهور الأول لحسام عبدالمجيد وزوجته في حفل دير جيست (5)
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كتبت - نهى خورشيد

ظهر حسام عبدالمجيد نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع زوجته "ملك" في حفل دير جيست السنوي بعد أيام قليلة من احتفاله بعقد قرانه.

وحرصت ملك على التقاط صور مع زوجها عقب حصده جائزة أفضل مدافع عن الدوري الموسم الماضي.

وكان عبد المجيد قدم موسم رائع برفقة الفارس الأبيض، كما ساهم بتتويج فريقه بلقب بطولة كأس مصر على حساب بيراميدز في المباراة النهائية.

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حسام عبد المجيد وزوجته حسام عبد المجيد لاعب الزمالك حفل دير جيست
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