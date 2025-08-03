كتبت - نهى خورشيد

ظهر حسام عبدالمجيد نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع زوجته "ملك" في حفل دير جيست السنوي بعد أيام قليلة من احتفاله بعقد قرانه.

وحرصت ملك على التقاط صور مع زوجها عقب حصده جائزة أفضل مدافع عن الدوري الموسم الماضي.

وكان عبد المجيد قدم موسم رائع برفقة الفارس الأبيض، كما ساهم بتتويج فريقه بلقب بطولة كأس مصر على حساب بيراميدز في المباراة النهائية.