كتب - محمد القرش:

الوصول لحلم كرة القدم ليس بالأمر السهل، تحديدا وسط الصعاب الحياتية التي يعيشها معظم لاعبي كرة القدم الناشطين في الدرجات غير الدوري المصري الممتاز.

وخلال السطور التالية يعرض لكم "مصراوي" 5 قصص إنسانية لكفاح عدد من اللاعبين لظروفهم الحياتية من أجل الوصول إلى حلم كرة القدم:

"طيار في الصبح وأوبر بالليل".. حكاية لاعب يعمل 16 ساعة من أجل حلم الكورة

في شمال الصعيد وتحديدا بمحافظة الفيوم الشهيرة بالسواقي والواحات الطبيعية، يكافح كريم سعيد اللاعب السابق لنادي مصر المقاصة، ظروف الحياة الطاحنة أملا في الوصول إلى حلم كرة القدم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بيتي اتهد وبشتغل في بنزينة".. محمد بلال جناح طائر يطارد حلم الأهلي وسط الركام

"بيتي اتهد وبشتغل في بنزينة".. هكذا عبّر محمد بلال لاعب نادي الشرطة عن معاناته التي يمر بها تزامنا مع حلم كرة القدم الذي يسعى جاهدا لأجله.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من مزارع العنب والتين الشوكي إلى التمرين.. قصة حارس مرمى أسمنت أسيوط

من مزارع العنب والتين الشوكي إلى التمرين، هكذا يقضي محمود خالد حارس مرمى أسمنت أسيوط مواليد 2009 يومه المليء بالمتاعب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"الكثير من الظلم والتعب والقهر".. لاعب بلقاس بين العمل في الهدم والتكسير وكرة القدم

روى عبد الرحمن عادل لاعب نادي بلقاس، جهوده في مجابة الظروف المالية الطاحنة التي يمر بها أملا في الوصول إلى حلمه في كرة القدم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"من التمرينة للبنزينة ونمت في الشارع".. معاناة لاعب بلدية المحلة مع كرة القدم

روى حسن شريف لاعب بلدية المحلة 2003 معاناته مع كرة القدم وسط ظروفه المالية الطاحنة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا