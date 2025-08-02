القاهرة-مصراوي:

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها احتفال لاعب الأهلي بخطبته، ومصير محمد صلاح مع شارة قيادة ليفربول، وضحية حفل محمد رمضان بقميص الأهلي.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

حسين الشحات يكشف عن لاعب عالمي يتمنى اللعب بجانبه (فيديو)

قال حسين الشحات الجناح الأيسر بصفوف فريق الأهلي، إنه يتمنى اللعب بجوار النجم البرتغالي بصفوف النصر السعودي كريستيانو رونالدو.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"لقطة مضيئة لصفقة صيفية".. الزمالك يخسر بثلاثية وديًا على يد بروكسي

خسر فريق الزمالك بثلاثية مقابل هدف على يد نظيره بروكسي خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مصدر يوضح لمصراوي تطورات مفاوضات الزمالك مع عدي الدباغ

كشف مصدر عن تطورات مفاوضات مسؤولي الزمالك مع المهاجم والجناح الفلسطيني المحترف بصفوف رويال شارلروا البلجيكي عدي الدباغ.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شارة القيادة في ليفربول تثير الجدل.. ما علاقة محمد صلاح؟ (خاص)

أثارت شارة قيادة فريق ليفربول، جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية وبشكل خاص بين الجماهير المصرية، الذين يرغبون في معرفة من سيكون الكابتن الثاني للريدز خلف فيرجيل فان دايك.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

النجم الساحلي يعلن التعاقد مع لاعب الأهلي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي عن إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع مواطنه المحترف بصفوف الأهلي محمد الضاوي "كريستو".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

10 صور لضحية حفل محمد رمضان بقميص الأهلي وجدارية محمد صلاح

شهد حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي أمس الجمعة، واقعة مؤسفة بعد إنفجار كبير نشب خلال الحفل، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 6 آخرين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رئيس الترسانة لمصراوي: نرفض ضم لاعبي الدوري الممتاز لهذه الأسباب.. ونطالب بتطبيق الفار في القسم الثاني

أكد طارق سعيد، رئيس نادي الترسانة، أنهم لا يفضلون التعاقد مع لاعبين قادمين من الدوري الممتاز، خاصة إذا كانوا من أصحاب الخبرات الكبيرة أو من الذين لم يشاركوا كثيرًا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"غزالة".. 20 صورة لزوجة محمد عواد وجمهورها يعلق

نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور التي أظهرت فيها إطلالتها الأنيقة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حارس يد الأهلي يحتفل بخطوبته على لاعبة فريق الطائرة بالنادي

احتفل عبد الرحمن حميد حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بخطوبته أمس الجمعة الموافق 1 أغسطس الجاري، على زينة العلمي لاعبة فريق كرة الطائرة بالنادي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

رئيس الترسانة لمصراوي: لدينا مشروع صعود للدوري الممتاز خلال عامين

كشف طارق سعيد، رئيس نادي الترسانة، عن خطة استعدادات فريقه للموسم الجديد من دوري المحترفين، مؤكدًا أن الفريق بدأ فترة الإعداد مبكرًا تحت قيادة المدير الفني عطية السيد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.