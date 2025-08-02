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حارس يد الأهلي يحتفل بخطوبته على لاعبة فريق الطائرة

07:00 ص السبت 02 أغسطس 2025
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    زينة العلمي لاعبة الطائرة (1)
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    عبد الرحمن حميد
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    عبد الرحمن حميد
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    عبد الرحمن حُميد
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كتب - يوسف محمد:

احتفل عبد الرحمن حميد حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بخطوبته أمس الجمعة الموافق 1 أغسطس الجاري، على زينة العلمي لاعبة الكرة الطائرة.

وأقيم حفل الخطوبة، داخل منزل العروس في حفل عائلي، اقتصر على تواجد الأهل وعدد من الأصدقاء المقربين من الجانبين فقط.

وأقام حميد حفل الخطوبة، قبل أيام قليلة من التوجه رفقة بعثة النادي الأهلي إلى البوسنة والهرسك، للمشاركة في بطولة ودية دولية هناك.

ويتمتع عبد الرحمن حميد بشعبية كبيرة بين الجماهير المصرية، لكونه من أبرز حراس كرة اليد في مصر خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تأثيره الكبير مع النادي الأهلي في الفترة الماضية ومساعدة الفريق في حصد أكثر من بطولة.

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النادي الأهلي عبد الرحمن حميد خطوبة عبد الرحمن حميد زينة العلمي
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